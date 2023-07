Boy Kills World: lo spettacolare trailer del film con Bill Skarsgård prodotto da Sam Raimi

Bill Skarsgård è il protagonista dell'action movie distopico Boy Kills World, prodotto da Sam Raimi, di cui è stato diffuso il trailer.

Nel video si introduce il protagonista, raccontandone il passato da quando la sua famiglia è stata uccisa e lui è diventato muto durante l'attacco. Il giovane decide così di andare alla ricerca di vendetta e inizia a lottare, situazione che dà vita a spettacolari sequenze d'azione.

I dettagli del progetto

Il film Boy Kills World è stato diretto da Moritz Mohr e seguirà il personaggio interpretato da Bill Skarsgård mentre impara come si diventa un assassino da un misterioso mentore e iniziare la sua vendetta contro la famiglia di killer che ha tolto la vita ai suoi genitori.

Nel cast ci sono anche Jessica Rothe, Brett Gelman, Famke Janssen, Michelle Dockery, Yayan Ruhian, Sharlto Copley e Andrew Koji.

Perché Sam Raimi ha fatto la storia del cinema horror

Mohr ha attirato l'attenzione di Sam Raimi, che si è occupato della produzione in collaborazione con Roy Lee di Vertigo Entertainment. Il filmmaker aveva commentato: "Sono elettrizzato nel collaborare ancora con Roy Lee in occasione di Boy Kills World, diretto da Moritz Mohr. Moritz ha un brillante senso dell'azione, umorismo e costruzione dei mondi e non vedo l'ora che le persone possano vedere il film".

La sceneggiatura è stata firmata da Arend Remmers e Tyler Burton Smith (Kung Fury: The Movie).