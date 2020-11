Boston - Caccia all'uomo: stasera su Rai2 il thriller con Mark Wahlberg

In onda stasera su Rai2, alle 21:20, c'è Boston - Caccia all'uomo, il film del 2016 diretto da Peter Berg, tratto dal libro Boston Strong scritto da Case Sherman e il giornalista Dave Wedge, con Mark Wahlberg, Kevin Bacon e John Goodman.

Il 15 aprile 2013, la Maratona di Boston: il più antico evento sportivo degli Stati Uniti si trasforma in un inferno. Sul luogo si trova il sergente Tommy Saunders (Mark Wahlberg), un poliziotto bravo ma troppo irascibile, che per una sanzione disciplinare è stato assegnato al servizio d'ordine all'arrivo della maratona. La festa è interrotta da una serie di esplosioni lungo la linea del traguardo sulla Boylston Street. Muoiono tre persone e ne restano ferite 264.

Immediatamente viene incaricato delle indagini un ufficiale dell'FBI, Richard DesLaurin (Kevin Bacon), che in uno stabilimento abbandonato allestisce un centro di raccolta informazioni. Esaminando le registrazioni video delle telecamere dei locali pubblici vicini risalgono ai sospettati. Si scatena una delle più sofisticate e meglio coordinate cacce all'uomo della storia, di cui Tommy è il protagonista eroico, in una corsa contro il tempo in una città in stato di choc.