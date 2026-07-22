Boston Blue stasera su Rai 2: trama, cast e numero episodi dello spin-off di Blue Bloods

Il nuovo spin-off di Blue Bloods debutta questa sera su Rai 2 con tre episodi: Danny Reagan lascia New York e si trasferisce a Boston dove inizia una nuova indagine e incontra la famiglia Silver.

Questa sera, mercoledì 22 luglio, alle 21:20 su Rai 2, debutta in prima visione italiana Boston Blue, la nuova serie crime nata come spin-off di Blue Bloods, la longeva serie poliziesca che per quattordici stagioni ha raccontato la famiglia Reagan e il mondo della polizia di New York.

Danny Reagan lascia New York e si trasferisce a Boston

A fare da ponte tra la serie madre e il nuovo capitolo è uno dei personaggi più amati di Blue Bloods: Danny Reagan, interpretato ancora una volta da Donnie Wahlberg. Circa un anno dopo le vicende conclusive della serie madre, Danny lascia il NYPD e si trasferisce a Boston. Il motivo è personale: suo figlio rimane ferito in città, spingendo Danny ad accettare un nuovo incarico presso il dipartimento di polizia locale dove si ritrova a lavorare al fianco della detective Lena Silver, interpretata da Sonequa Martin-Green.

Il trasferimento rappresenta per Danny l'inizio di una nuova vita professionale e personale. Ma il legame con Blue Bloods non si interrompe: oltre a Danny, ritroviamo infatti anche suo figlio Sean Reagan, mentre nel corso della storia sono previste anche apparizioni di alcuni personaggi storici della serie madre, tra cui Erin Reagan, interpretata da Bridget Moynahan, e Maria Baez. Al centro della nuova serie, però, c'è soprattutto una nuova famiglia: i Silver, una dinastia profondamente legata alla legge e alle forze dell'ordine, destinata a raccogliere idealmente l'eredità dei Reagan.

Boston Blue: Donnie Wahlberg e Mika Amonsen

Le trame delle puntate del 22 luglio

Episodio 1 - Fede e famiglia: Il debutto ci porta subito nel cuore della nuova storia. Danny Reagan si trova a Boston e viene coinvolto in un'indagine insieme alla detective Lena Silver. Tutto ha inizio con un incendio mortale in un'azienda tecnologica: quello che inizialmente sembra un tragico incidente nasconde in realtà un intricato caso criminale, con un omicidio e una rete di segreti da portare alla luce.

L'indagine permette a Danny di entrare in contatto con la realtà della polizia di Boston e, soprattutto, con la famiglia Silver. Parallelamente, il detective deve fare i conti con il rapporto con il figlio Sean, che vive ormai a Boston e che ha intrapreso la carriera nella polizia. È proprio questo nuovo scenario a spingere Danny verso una scelta destinata a cambiare il suo futuro.

Boston Blue: Mika Amonsen e Marcus Scribner

Episodio 2 - Compagni di squadra: Nel secondo episodio, Danny e Lena devono affrontare un nuovo caso che mette alla prova il loro rapporto professionale e la loro capacità di lavorare insieme. L'indagine porta i due detective a confrontarsi con una situazione pericolosa e con un informatore la cui morte rischia di complicare ulteriormente il caso.

Nel frattempo, anche Sean e Jonah Silver si trovano coinvolti nelle attività investigative, permettendo alla serie di sviluppare ulteriormente il rapporto tra i due giovani agenti e di mostrare le dinamiche della nuova squadra di Boston.

Episodio 3 - Trascorsi: Il terzo episodio intreccia passato e presente. Un cadavere ritrovato su un molo conduce Danny e Lena sulle tracce di un caso legato alla droga e al passato professionale dell'ex partner di Danny, Rodgers.

Contemporaneamente, Sean e Jonah indagano sulla misteriosa scomparsa di una persona, dando vita a una seconda linea investigativa. Il passato torna così a pesare sulle nuove indagini e Danny si trova costretto a confrontarsi con situazioni e rapporti che sembravano ormai appartenere a una fase precedente della sua vita.

Il cast principale

Donnie Wahlberg - Danny Reagan è il protagonista e il principale collegamento con Blue Bloods. L'ex detective del NYPD lascia New York e approda al Dipartimento di Polizia di Boston, iniziando una nuova fase della sua carriera.

Sonequa Martin-Green - Lena Silver è la partner di Danny e una detective brillante e determinata. Lena appartiene ai Silver, una famiglia profondamente legata alle istituzioni e alla polizia di Boston.

Mika Amonsen - Sean Reagan è il figlio di Danny e rappresenta un altro importante legame con Blue Bloods. Anche Sean lavora nella polizia di Boston, creando l'occasione per un nuovo rapporto quotidiano con il padre.

Ernie Hudson - Edwin Peters è il nonno di Lena e una figura importante della famiglia Silver, oltre a essere il pastore di una storica chiesa battista di Boston.

Gloria Reuben - Mae Silver è la madre di Lena e ricopre il ruolo di procuratrice distrettuale di Boston.

Maggie Lawson - Sarah Silver è la sorellastra di Lena e una sovrintendente della polizia, una donna con un ruolo di responsabilità all'interno del dipartimento.

Marcus Scribner - Jonah Silver è il giovane agente della famiglia Silver e collega di Sean. Il suo personaggio contribuisce a rappresentare la nuova generazione di poliziotti al centro della serie.

A completare il legame con Blue Bloods ci sono inoltre le partecipazioni di personaggi storici della serie madre, tra cui Erin Reagan, interpretata da Bridget Moynahan.

Il numero di episodi della prima stagione di Boston Blue

CBS ha rinnovato Boston Blue, la serie tornerà negli Stati Uniti con nuovi episodi venerdì 9 ottobre 2026. La prima stagione, che parte stasera su Rai 2, sarà composta da venti episodi. Con Boston Blue, dunque, l'universo di Blue Bloods si sposta da New York a Boston, mantenendo al centro gli ingredienti che hanno caratterizzato la serie originale: indagini, polizia, rapporti familiari e conflitti personali. Il filo conduttore è quello di Danny Reagan, ma attorno a lui nasce una nuova squadra e soprattutto una nuova famiglia, i Silver, pronta a diventare il cuore del nuovo capitolo.