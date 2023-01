Boss in Incognito, Daniele Masella è il protagonista di stasera: ecco le anticipazioni della puntata

Daniele Masella è il protagonista della puntata di stasera di Boss in Incognito: il docureality andrà in onda in prima serata su Rai 2

Stasera in prima serata su Rai 2 andrà in onda una nuova puntata di Boss in Incognito. Il protagonista del docu-reality sarà Daniele Masella, boss del Biscottificio Casilino, azienda di San Cesareo(Roma). La puntata è disponibile live su RaiPlay dove è possibile rivederla anche on-demand.

Protagonista del celebre programma Boss in Incognito di questa settimana è un'azienda punto di riferimento per il territorio di biscotti, dolci e prodotti da forno, come crostatine, torte, biscotti, pizzette, per un totale di 4,5 tonnellate di prodotti in un anno. Ci riferiamo al Biscottificio Casilino, azienda di San Cesareo(Roma) le cui prelibatezze arrivano anche in Spagna, Francia, Germania, Inghilterra e persino in Australia.

Daniele Masella si metterà in gioco e lavorerà con alcuni dei suoi dipendenti. Incontrerà Giacomo, con cui preparerà le pizzette, Tiziano con cui si dedicherà alla creazione delle rustichelle, Alessia, che lo guiderà nella farcitura e nel confezionamento degli occhi di bue, e Daniele, che realizzerà con lui diverse varianti di crostatine. Anche questa volta, per supportare il boss arriverà Max Giusti che, solo per questa puntata, assumerà una nuova identità: non sarà l'operaio cileno Josè ma Antonio, da Napoli, e lavorerà in incognito insieme a Badarà per preparare l'impasto e la farcitura delle crostatine.

L'esperienza di Boss in incognito permetterà ai boss, lavorando gomito a gomito con i propri dipendenti, di conoscere meglio chi lavora per loro e scoprire, più dall'interno, punti di forza e criticità della loro azienda. Dall'altro lato, i lavoratori, senza saperlo, potranno farsi conoscere dai propri titolari, spesso considerati inarrivabili, ma anche conoscerli umanamente, e non solo professionalmente. Due mondi solitamente separati e distanti avranno così l'opportunità di incontrarsi e comprendersi meglio.

Agli operai, impegnati a lavorare con il loro boss o con Max Giusti (entrambi camuffati), verrà detto - per non farli insospettire - che si sta girando "Missione lavoro", un nuovo factual che racconta il mondo dell'imprenditoria e del lavoro italiano in un momento difficile e pieno di sfide, non solo per le imprese ma per tutto il Paese. Solo una volta terminata la settimana di riprese nell'azienda, i lavoratori scopriranno che sono stati affiancati nelle loro mansioni dal loro boss e, in alcuni casi, da Max Giusti, che svelerà la sua vera identità.