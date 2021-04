Boris, Francesco Pannofino: "Se René Ferretti girasse un film sulla mia vita..."

Non si può sapere ancora niente sulla nuova stagione di Boris, ma Francesco Pannofino ha scherzato in merito al suo personaggio della serie, René Ferretti con una battuta su un improbabile film biografico.

Boris: Francesco Pannofino nel ruolo di René Ferretti

È già stata salvata come una tra le clip storiche che potrete recuperare nei canali Youtube di Ultrapop Festival: i nostri conduttori hanno chiesto a Francesco Pannofino cosa direbbe René Ferretti di Boris se facesse un film sulla vita dell'attore:

"Ma è di una noia mortale, ma fatelo fare a un altro, ma chi se ne frega della vita di questo Pannofino, portatemi un altro, io faccio cose ben più interessanti, come sapete!": ha commentato così "il regista Ferretti" in diretta sui canali Twitch di Ultrapop Festival.

A quanto pare, secondo l'attore, il buon Ferretti sarebbe ben più interessato alla storia "della formica rossa", che sarebbe proprio "un'opera d'arte". Ma anche se Pannofino non ha potuto rivelare nulla in merito alla nuova stagione di Boris, ha comunque rivelato, a detta sua, cosa aspettarsi dal suo personaggio:

"Gli autori stanno scrivendo in una località segreta, al buio probabilmente, non sappiamo niente proprio", ha detto Pannofino. "Ma immagino che il mio personaggio in questi anni non se la sia passata molto bene. Io come Pannofino me la cavo, ma in dieci anni come Ferretti non lo so, è un uomo d'azione, non sa stare fermo... mi fa piacere rincontrarlo, non voglio sapere nulla però, è meglio arrivare ignaro."

"Sono molto contento, intanto, che nel frattempo tante persone abbiano recuperato la serie", ha continuato Francesco Pannofino. "Quando senti che il tuo lavoro ha dato un minimo di conforto, soprattutto in questo periodo, a me dà gioia. Sono contento di essere servito a qualcosa, poi fai presto ad affezionarti ai nostri personaggi. Le puntate della serie sono come le ciliegie, si guardano una tira l'altra, c'è gente che ha fatto maratone di 12 ore!"