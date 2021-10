Boris 4, Pierfrancesco Favino: "Non mi hanno chiamato, sennò dicono che faccio tutto io"

Pierfrancesco Favino a Sanremo 2018

Quando lo abbiamo intervistato per Hammamet a gennaio 2020, avevamo scherzato sul fatto che nella serie tv Boris si dice che "adesso li fa tutti Pierfrancesco Favino" e che, sempre nella serie tv, l'attore viene definito "identico" nel ruolo di Moggi. In Boris si parla di lui anche come possibile interprete di Giovanni Spadolini, poi invece è davvero arrivato il ruolo di Bettino Craxi grazie al film di Gianni Amelio. Pierfrancesco Favino è stato al gioco.

A Roma per presentare in anteprima alla Festa del Cinema 2021 il film Promises di Amanda Sthers, lo abbiamo incontrato per chiedergli se finalmente, ora che le riprese di Boris 4 sono in corso a Cinecittà (il primo ciak c'è stato lo scorso 4 ottobre), lo hanno contattato per un cameo nella serie che ha contribuito a forgiare la sua mitologia.

La quarta stagione di Boris arriverà sulla piattaforma di streaming Disney+: composta da sei nuovi episodi, scritti e diretti da Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico, dedicati a Mattia Torre, scomparso nel 2019.

Ecco cosa ci ha detto Pierfrancesco Favino su Boris 4: "No, non mi hanno chiamato. Me ne faccio una ragione: sennò poi dicono che faccio tutto io! Non lo so. Magari mi arriverà."