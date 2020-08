Books of Blood: il primo poster svela la data d'uscita del film di Hulu

Books of Blood: abbiamo finalmente un poster e una data d'uscita per il nuovo film di Hulu basato sui racconti di Clive Barker.

Books of Blood ha una data d'uscita: il 7 ottobre il film che trae ispirazione dai lavori di Clive Barker farà il suo debutto su Hulu, regalandoci una nuova raccolta antologica di storie horror.

"Preparati ad addentrarti in territori sconosciuti e proibiti. Basata sull'acclamata ed estremamente influente antologia di racconti horror scritta da Clive Barker, Books of Blood, la nuova pellicola originale targata Hulu debutterà il 7 ottobre sulla piattaforma streaming" si legge in accompagnamento al poster condiviso dagli account social di Hulu.

Diretto da Brannon Braga (Salem, The Orville) e scritto dallo stesso Braga assieme ad Adam Simon (Salem, Il Messaggero), Books of Blood è prodotto, tra gli altri, proprio da Clive Barker, oltre che da Seth MacFarlane, Jason Clark e Braga. Nel cast troviamo Britt Robertson, Anna Friel, Andy McQueen, Saad Siddiqui, Yul Vasquez, Rafi Gavron e Cory Lee.

Non sappiamo di preciso quali dei numerosi racconti dello scrittore britannico appariranno sullo schermo, ma pare che la pellicola si concentrerà su tre storie in particolare, che contengono anche del materiale originale creato appositamente per il film.

Non resta dunque che aspettare il 7 ottobre per scoprirlo.