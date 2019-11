Bong Joon Ho, il regista di Parasite, ha uno strano problema con i film di supereroi

Dopo il successo di Parasite, il regista Bong Joon Ho ha rivelato in una sua recente intervista a Variety di uno strano problema nei confronti dei film di supereroi, e per questo motivo non dirigerà mai un cinecomic.

Il regista, che ha vinto la Palma d'Oro per Parasite, ha infatti spiegato come mai non ha voglia di dirigere un cinecomic. Non è uno scettico come Martin Scorsese o uno di quei registi che vuole restare sullo stesso genere, ma Bong Joon Ho ha un problema molto più strano: "Ho un problema personale: rispetto la creatività dei film sui supereroi, ma nella vita reale e nei film non sopporto le persone che indossano abiti attillati. Non indosserò mai qualcosa del genere, e solo vedere qualcuno in abiti attillati mi diventa difficile. Non so dove guardare e mi sento soffocare. La maggior parte dei supereroi indossa abiti attillati, quindi non posso mai dirigerne uno. Non penso che nessuno mi offrirà il progetto. Se c'è un supereroe che ha un costume meno attillato, forse posso provarci."

Una motivazione davvero singolare quella di Bong Joon Ho, che lo rende ancora più strambo e interessante agli occhi del pubblico. Chissà se un giorno gli arriverà davvero una proposta del genere se avrà il coraggio di rifiutarla, magari potrebbe dirigere un film su Hulk, uno dei pochi che non indossa una tuta attillata. Staremo a vedere.