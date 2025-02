Bong Joon-ho annuncia il suo prossimo film: un horror ambientato nella metropolitana di Seul

Finalmente ci siamo. A partire dal 6 marzo anche il pubblico italiano potrà gustare l'ultima fatica del premio Oscar Bong Joon-ho, il fantascientifico Mickey 17. Ma il cineasta guarda già avanti e annuncia il suo prossimo film che lo vedrà impegnato in un ritorno all'horror.

Sappiamo che al momento l'indaffarato Bong Joon-ho sta lavorando un film d'animazione CGI incentrato su alcune creature marine costrette a rapportarsi agli umani quando la loro oasi subacquee viene minacciata. La produzione è iniziata l'estate scorsa, lo stesso regista ha disegnato a mano gli storyboard dell'intero film il cui costo si aggira sui 50 milioni di dollari, rendendolo il film d'animazione coreano più costoso di sempre.

Ma Bong ha rivelato a MBC Korea che il suo prossimo live-action lo riporterà all'amato genere horror sarà un action ambientato nella metropolitana di Seul. Il regista lo ha definito "il progetto della vita. Ci penso fin dal 2001."

Orrore nella metro

Bong Joon-ho con i premi Oscar per Parasite

Dopo che gli è stato chiesto di descrivere i primi 90 secondi del film, il regista ha detto: "Stiamo correndo attraverso la sezione sotterranea della metropolitana. Nell'auto accanto a noi, persone che indossano abiti simili iniziano ad avvicinarsi a noi. Stiamo correndo. Molte persone iniziano a schierarsi al nostro fianco".

Incipit piuttosto intrigante per il regista di hit misteriose ed emozionanti come Parasite o Snowpiercer, entrambe ambientate in luoghi singolari, di solito con grande effetto.

Resta da capire se Bong Joon-ho inizierà la lavorazione del nuovo film, subito dopo aver concluso i doveri promozionali di Mickey 17 o se si tufferà subito nella distribuzione del suo progetto in animazione.