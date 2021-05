Bones & All: Mark Rylance nel cast del film diretto da Luca Guadagnino

Bones & All, il nuovo film diretto da Luca Guadagnino, avrà tra i propri interpreti anche il premio Oscar Mark Rylance.

Il progetto è un adattamento del romanzo scritto da Camille DeAngelis e le riprese sono attualmente in corso a New York.

Il film Bones & All avrà come protagonista una ragazza chiamata Maren Yearly che intraprende un viaggio alla ricerca del padre, che non ha mai incontrato. La giovane spera di trovarlo e scoprire finalmente perché ha l'istinto di uccidere e mangiare le persone che ama.

Nel cast del progetto diretto da Luca Guadagnino ci saranno anche Taylor Russell e Timothée Chalamet, che ha già lavorato con il regista in occasione di Chiamami col tuo nome.

Mark Rylance ha recentemente fatto parte del cast del film Il processo ai Chicago 7, e tra i prossimi progetti ci saranno anche Don't Look Up, The Outfit e The Way of the Wind diretto da Terrence Malick.

La sceneggiatura del film verrà firmata da Dave Kajganich e, per ora, non è stata svelata la data di uscita.