Bohemian Rhapsody: chi canta nel film, nel ruolo di Freddie Mercury?

Scopriamo chi è che canta nei panni di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody: 'Quando Roger Taylor mi ascoltò per la prima volta vidi una strana espressione sul suo volto.'

Il ruolo di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody, come tutti sappiamo, è stato interpretato da Rami Malek ma chi è che canta nei panni del frontman dei Queen? Il suo nome è Marc Martel e prendere parte alla realizzazione della pellicola ha cambiato del tutto la sua vita.

Bohemian Rhapsody: Rami Malek in una nuova foto del film

Intervistato da SiriusXM a proposito del film, Martel ha dichiarato: "Ho suonato in una rock band cristiana per circa 13 anni; sin da quando abbiamo iniziato, nel 2001, dopo ogni nostro concerto gli spettatori venivano da me e mi dicevano 'lo sai chi sembri quando canti?'".

Bohemian Rhapsody: Rami Malek, Gwilym Lee e Ben Hardy in una scena del film

"Io ho pensato che avrebbe potuto essere solo una cosa divertente al karaoke ma poi nel 2011 Roger Taylor ha deciso che avrebbe dato vita alla tribute band degli stessi Queen." Ha spiegato il cantante. "Io l'ho saputo da un amico e ho subito pensato 'Perché no? Così ho fatto un provino, il cui video è poi diventato virale. E da allora ho iniziato a interpretare le canzoni dei Queen".

Perfino Taylor, il leggendario batterista dei Queen, è rimasto a bocca aperta quando l'ha sentito cantare: "La prima volta che ho cantato davanti a lui è apparsa una strana espressione sul suo volto. Roger amava tantissimo Freddie e non deve essere stato facile per lui ascoltare la mia voce."

Bohemian Rhapsody ai Golden Globe

Marc Martel, grazie a Bohemian Rhapsody, è riuscito a dare una svolta alla sua carriera dopo aver prestato la voce a Freddie Mercury nella pellicola: "Quest'anno sono stato letteralmente in tutto il mondo, tutti lavori ottenuti grazie al film."