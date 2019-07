Body Brokers: Frank Grillo e Melissa Leo nel cast del thriller

Body Brokers avrà tra i suoi protagonisti Frank Grillo, Melissa Leo e Michael K. Williams che faranno quindi parte del cast del crime thriller firmato da John Swab.

Il progetto riporterà dietro la macchina da presa il regista che ha completato da poco il lavoro su Run with the Hunted, film con star Michael Pitt, Ron Perlman e Dree Hemingway.

Il lungometraggio Body Brokers, scritto e diretto da John Swab, racconta la storia vera poco conosciuta della truffa multimiliardaria legata alle terapie per superare la dipendenza da alcol e droga che vedeva dei tossicodipendenti e spacciatori arricchirsi reclutando altre persone che avevano bisogno di cure e inviandole in strutture dove pagavano delle cifre molto elevate per sottoporsi ai trattamenti. Utah (Jack Kilmer) e la sua fidanzata Opal (Alice Englert) sono due giovani che fanno usa di droga e vivono per le strade di una città di provincia in Ohio. Dopo essere stati coinvolti da un "body broker", Wood (Michael K. Williams), che offre loro la possibilità di sottoporsi a delle terapie a Los Angeles, Wood decide di aiutare Utah e gli presenta il capo del centro, Vin (Frank Grillo). I due coinvolgono quindi Utah nei loro affari vantaggiosi e illegali, in cui salvare delle vite non è una priorità.

Melissa Leo avrà la parte della psicoterapeuta del centro, la dottoressa White.

Le riprese del thriller inizieranno nelle prossime settimane.