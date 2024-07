A luci spente, la recensione: su Prime Video un action senza sorprese

Il protagonista di A luci spente è un reduce di guerra che vagabonda per gli States e finisce a combattere in incontri clandestini all'ultimo sangue, ritrovandosi coinvolto in un intrigo pericoloso.

Duffy, un vagabondo veterano di guerra, tormentato da quanto vissuto in prima persona sul campo e dalle morti di quei compagni che considerava come fratelli, non riesce a trovare stabilità nella sua nuova vita da civile. Conduce un'esistenza errabonda, vagando da un luogo all'altro degli Stati Uniti senza un obiettivo preciso se non quello di sopravvivere giorno dopo giorno.

A luci spente: Frank Grillo con Mekhi Phifer in una foto

A luci spente lo vede una sera protagonista di una rissa in un bar, non provocata da lui, che gli attira le attenzioni di uno dei clienti del locale, Max. Questi ha la fedina penale sporca, lavora ora come manager di combattenti per un club di incontri clandestini e vede in Duffy un potenziale talento sul ring; gli offre così l'opportunità di guadagnare qualche soldo per entrambi, prendendo parte a questi match illegali. Ma Max ha anche un debito e un conto in sospeso con un boss il quale ha dei contatti con una corrotta detective della polizia, una situazione che getterà i protagonisti in qualcosa di estremamente complicato e pericoloso...

A luci spente botte da orbi

Frank Grillo si allena in A luci spente

Inizio col botto e nel vivo dell'azione, non soltanto per mostrarci i sintomi da PTSD del quale soffre il protagonista per via della sua traumatica esperienza sul campo di battaglia, ma anche per introdurre il personaggio guest-star di Scott Adkins, che farà poi ritorno nelle parti finali del film. A luci spente, disponibile nel catalogo di Amazon Prime Video, ha appunto uno sprint senza mezze misure che però a conti fatti risulta fine a se stesso, pensato soltanto per indirizzare la trama su determinati tracciati e cercare di dare delle pseudo-motivazioni a una figura altrimenti anonimo, ennesima chance sprecata da Frank Grillo che è un attore assai migliore della maggior parte dei suoi personaggi.

Round 1: Fight

Scott Adkins, Frank Grillo e Mekhi Phifer in una scena

A luci spente - traduzione forse un po' troppo sempliciotta dell'original Lights Out - se fosse stato realizzato negli anni Ottanta avrebbe molto probabilmente avuto come protagonista Jean-Claude Van Damme. La trama lineare unita alla centralità di questi incontri clandestini all'ultimo sangue riporta alla mente molti film interpretati dall'attore belga, con tutti i pro - ma in questo caso più i contro - del caso. La sceneggiatura infatti inserisce forzatamente sottotrame e doppi villain nel tentativo di imprimere un po' di verve all'ammasso narrativo, ma nel corso dell'ora e mezzo di visione non accade nulla di effettivamente interessante e tutto si esaurisce incredibilmente in fretta. Viene lasciato campo libero alla pura azione di genere, con il Nostro impegnato sia in queste sequenze di furiosi combattimenti - con tanto di colpi che vanno a segna con una sorta di radiografia dei corpi degli avversari - che nelle furenti sparatorie.

Un eroe tutto d'un pezzo

Frank Grillo è l'indomito protagonista di A luci spente

Proprio la rocambolesca resa dei conti finale, con i proiettili che volano incessanti e il già citato arrivo di Adkins, è probabilmente la parte migliore di una produzione che non trova il proprio asse, fallendo sia nelle dinamiche ludiche che nella pur secondaria verve drammatica, con i personaggi di contorno della sorella e della nipote di Max messi lì tanto per caso. Allo stesso modo la cattiva che più cattiva non si può di Jaime King non viene sfruttata a dovere così come il boss criminale di Dermot Mulroney, che avrebbe meritato maggior spazio. Le atmosfere da b-movie emergono in più occasioni, come quando Duffy non ha alcuna remora ad accettare incontri 5 contro 1 o stende i suoi contendenti in un batter d'occhio, incarnazione di quell'eroe duro e puro apparentemente indistruttibile, sempre pronto ad aiutare i più deboli, con tanto di voice-over a chiosa finale a suggellarne ulteriormente il senso. Epilogo scontato di un'operazione più fuori tempo massimo di altre omologhe.