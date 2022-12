Bob Penny è morto a 87 anni, il poeta e attore aveva recitato anche in Forrest Gump

Il poeta, professore e attore Bob Penny è morto all'età di 87 anni nella giornata del 25 dicembre 2022, per il grande schermo aveva recitato anche in film come Forrest Gump.

Bob Penny, poeta e professore conosciuto dal pubblico per i suoi ruoli in film come Forrest Gump, è morto all'età di 87 anni nella giornata del 25 dicembre 2022.

L'annuncio della triste notizia è stato dato dalle pompe funebri di Huntsville, Alabama, senza specificare la causa del decesso.

Bob Penny era nato ad Anniston, Alabama, dove era tornato per insegnare poesia e prosa all'Università, nella città di Birmingham. Il professore aveva lavorato per 32 anni tenendo lezioni e seminari, ma non aveva mai smesso di dare spazio al suo talento come artista componendo poesie e recitando in dozzine di spettacoli teatrali, venendo persino premiato con l'Applause Award dall'Alabama School of Fine Arts nel 1996.

Dopo aver deciso di smettere di insegnare, Penny aveva ottenuto piccoli ruoli in film come Mississippi Burning - le radici dell'odio, Pomodori verdi fritti alla fermata del treno, Mio cugino Vincenzo, Forrest Gump, Tutta colpa dell'amore e La leggenda di Bagger Vance.

Bob era stato molto attivo anche in campo televisivo con parti in serie come In The Heat of the Night, progetto targato NBC.