Bob Odenkirk rivela: "Prima di Breaking Bad ero in bancarotta"

Sapevate che Bob Odenkirk rischiò grossi guai finanziari prima di essere scritturato in Breaking Bad? Ecco come è andata...

Sono tante le star a cui un ruolo ha cambiato la vita, ma per Bob Odenkirk l'ingaggio in Breaking Bad è stata una vera e propria salvezza finanziaria, oltre che professionale.

"Hai detto che eri in bancarotta, letteralmente in bancarotta prima di Breaking Bad" gli chiede infatti Howard Stern durante il suo programma radio, The Howard Stern Show.

"Sì, è così" ammette l'attore, e ha spiegato "È successo che prima di approdare in quella serie tv mi ero dedicato ad alcuni film, che però non erano granché e non venni pagato molto per realizzarli. Mi sono divertito molto nel girarli, nella maggior parte dei casi, ma non avevo una visione vera e propria. Il mio percorso come regista non mi era chiaro".

"Così in un qualche modo sono finito in questo buco nero finanziario. Ma poi una mattina ho ricevuto una telefonata dal mio business manager per un prestito... Fu una strana chiamata, e io avevo dei figli piccoli" racconta poi, parlando di un prestito che non sapeva nemmeno di aver avuto bisogno di chiedere.

"Cambiai business manager, è una persona con cui lavoro ancora oggi, e lui mi disse 'Guardala in questo modo: i soldi sono soldi, quindi quale che sia l'opportunità che ti trovi davanti, porta quel puoi a casa. Se fai così tutto andrà bene'. E così ho fatto. Invece di essere più selettivo come ero solito fare, ho accettato di tutto".

"E poi ricevo questa telefonata..." anticipa, su questo show che all'epoca non era ancora la hit di critica e pubblico che sarebbe poi diventata "Era il mio agente che mi diceva 'Ti offriranno un ruolo in Breaking Bad, e non dire no!'. E io gli risposi 'Amico, sarà un anno e mezzo che non dico no a nessuno, ma forse non l'hai notato...".

"Comunque ho controllato lo stesso, volevo sapere di cosa si trattasse.. Ho chiamato un amico, Reed Harrison, e lui mi fa 'Oh, ma è la serie più bella in tv al momento! Devi farlo'".

E così Bob Odenkirk divenne Saul...