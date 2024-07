Bob Newhart voleva che Dwayne Johnson lo interpretasse in un biopic: "Mi scambiano per lui in continuazione"

Prima della sua prematura scomparsa, Bob Newhart aveva indicato Dwayne "The Rock" Johnson come il principale candidato a interpretarlo in un film biografico.

Prima della sua prematura scomparsa, Bob Newhart aveva indicato Dwayne "The Rock" Johnson come il principale candidato a interpretarlo in un film biografico.

Durante un'apparizione su Conan nel gennaio del 2021, il conduttore Conan O'Brien ha ricordato la carriera hollywoodiana del comico scomparso e ha chiesto a chi Newhart avrebbe voluto interpretare se avesse realizzato un film sulla sua vita.

"Penso a The Rock", ha risposto Newhart. "Mi scambiano spesso per lui. La gente mi dice 'Ehi Dwayne' e io rispondo 'No, non sono Dwayne!'. Ma dovrebbe esserci un bel litigio per questo".

Dopo che O'Brien ha scherzato sul fatto che The Rock potrebbe fare un ottimo ottimo lavoro nel ritrarre i suoi "primi anni di carriera nel football", Newhart ha sorriso e ha osservato: "Brad Pitt dovrebbe essere molto interessato".

Bob Newhart, star della tv e di film come Elf, è morto a 94 anni

La recente scomparsa di Newhart

Giovedì 18 luglio, l'addetto stampa di Newhart, Jerry Digney, ha annunciato in un comunicato che l'attore è morto nella sua casa di Los Angeles in seguito a una serie di brevi malattie. Aveva 94 anni.

Bob Newhart sul set

Nel novembre 2020, l'attore ha parlato della sua illustre carriera e del suo impatto duraturo, affermando: "Ho una teoria secondo la quale quando tutto sarà finito... e salirai - sono stato portato a credere in paradiso - ci sarà un Dio e lui ti dirà: 'Cosa hai fatto?' e io risponderò: 'Ho fatto ridere la gente', e lui dirà: 'Sì, mettiti in quella fila molto corta laggiù'".

"La commedia mi ha dato una vita meravigliosa. Quando ho iniziato a fare stand-up, ricordo solo il suono delle risate, è uno dei più bei suoni del mondo", ha detto una volta, secondo il suo necrologio.

A Newhart sopravvivono i quattro figli, Robert e Timothy, e le figlie Jennifer e Courtney, oltre a 10 nipoti.