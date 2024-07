Bob Newhart, star della tv e di film come Elf, è morto a 94 anni

L'attore e comico Bob Newhart è morto a 94 anni giovedì 28 luglio 2024, in carriera aveva recitato in numerose serie tv e film come Elf e The Big Bang Theory.

Bob Newhart, volto iconico della tv e attore conosciuto per i suoi ruoli in Elf e The Big Bang Theory, è morto all'età di 94 anni nella giornata di giovedì 18 luglio 2024.

Il portavoce dell'attore, Jerry Digney, ha confermato la triste notizia dichiarando che la morte è avvenuta a Los Angeles dopo una breve malattia.

Una lunga carriera nel mondo della comicità

L'attore era diventato un volto iconico della tv con serie come The Bob Newhart Show e Newhart. Nel 2003 era poi stato Papà Elfo nella commedia natalizia Un elfo per amico e, recentemente, ha recitato in tre puntate di Young Sheldon.

Newhart in The Big Bang Theory

Bob Newhart aveva iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come comico e incidendo alcuni album, come The Button-Down Mind of Bob Newhart, che avevano ottenuto grande successo. Dal 1985 al 1987 ha ottenuto tre nomination agli Emmy grazie agli show di cui è stato protagonista per la CBS.

Nel 2013 l'attore ha conquistato un Emmy come attore guest star in The Big Bang Theory, show in cui è apparso in sei episodi.

George Robert Newhart era nato a Oak Park, Illinois, e, dopo aver studiato alla Loyola University di Chicago, è entrato tra le fila dell'esercito. Alcuni dei suoi monologhi erano poi stati notati dal DJ Dan Sorkin, ottenendo poi il suo primo lavoro radiofonico e venendo ingaggiato in un nightclub di Houston, dove vengono registrate le sue performance degli album The Button-Down Mind of Bob Newhart, bestseller nel 1960 e vincitore di tre Grammy, seguito da The Button Down Mind Strikes Back e Behind the Button-Down Mind.

Tra i film e le serie in cui ha recitato ci sono Hot Millions, Catch-22, Cold Turkey, E.R., The Curse of the Judas Chalice, I Simpson, The Tonight Show With Johnny Carson, Everybody Loves Raymond, In & Out, Una bionda in carriera ed Elf.

Nel 1993 è stato introdotto nell'Academy of Television Arts & Sciences Hall of Fame nel 1993.