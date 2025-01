Bob Iger, CEO di Disney, ha ottenuto un aumento di stipendio nel 2024 superando quota 40 milioni di dollari

Bob Iger, CEO di Disney, ha ottenuto nel 2024 un aumento di stipendio pari al +30% rispetto all'anno precedente, passando da 31.6 milioni di dollari a 41.1 milioni di dollari.

Il report annuale dell'azienda condiviso nella giornata di ieri ha riportato l'importante cifra versata.

I compensi milionari in casa Disney

Il contratto che lega Bob Iger alla Disney scadrà il 31 dicembre 2026 e il suo erede verrà scelto tra un gruppo di quattro potenziali candidati interni e altri outsider, arrivando a una scelta finale entro i primi mesi del 2026.

Tra i compensi milionari versati dalla Disney ci sono anche quelli di Hugh Johnston, che ha il ruolo di CFO dal mese di dicembre 2023 e ha ricevuto 24.5 milioni di dollari, e di Horacio Guttierez, Senior EVP e Chief Legal and Compliance Officer, che ha messo in banca 15.8 milioni di dollari, cifra in aumento rispetto agli 11.6 milioni di dollari del 2023.

Disney: il mea culpa di Bob Iger è solo una semplice strategia?

Nel mese di marzo si svolgerà l'annuale meeting degli azionisti della Disney, appuntamento virtuale durante il quale un anno fa Nelson Peltz aveva provato a togliere l'incarico di CEO assegnato a Iger.

I successi al box office

Disney, nel 2024, ha potuto contare su ben tre film in grado di incassare oltre 1 miliardo di dollari ai box office grazie a Oceania 2, Inside Out 2 e Deadpool & Wolverine, titoli in grado di attirare nelle sale fan di tutte le età, sfruttando anche la popolarità dei personaggi protagonisti dei sequel. Lo studio, in totale durante la stagione cinematografica, ha superato quota 5 miliardi di dollari incassati a livello globale nel 2024 grazie anche a titoli come Il Regno del Pianeta delle Scimmie, arrivato a quota 398 milioni di dollari, e Alien: Romulus, in grado di ottenere 351 milioni di dollari.