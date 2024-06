Blue Moon: Andrew Scott e Margaret Qualley reciteranno nel nuovo film di Richard Linklater

Le riprese di Blue Moon, il nuovo film diretto da Richard Linklater, stanno per iniziare a Dublino e Sony ha svelato i nuovi arrivi nel cast.

Richard Linklater ed Ethan Hawke collaboreranno nuovamente in occasione del film Blue Moon, di cui Sony Pictures Classics si è aggiudicata i diritti.

Le riprese inizieranno a Dublino, in Irlanda, in estate e la produzione ha svelato le altre star che faranno parte del cast.

I dettagli di Blue Moon

Ad affiancare Ethan Hawke, arrivato alla sua nona collaborazione in carriera con Richard Linklater, ci saranno infatti Margaret Qualley (The Substance), Bobby Cannavale (Ezra) e Andrew Scott (Ripley).

La produzione non ha tuttavia svelato i dettagli dei personaggi che interpreteranno sul grande schermo.

Il film Blue Moon è stato sviluppato a lungo, nel corso di un decennio, dal regista, dallo sceneggiatore Robert Kaplow e da Hawke.

Al centro della trama ci saranno gli ultimi giorni di vita di Lorenz Hart, il musicista che ha collaborato a lungo con Richard Rodgers. La storia sarà ambientata prevalentemente nel ristorante Sardi's, durante la notte del 31 marzo 1943, mentre andava in scena la prima rappresentazione di Oklahoma!, il musical a cui aveva lavorato Rodgers insieme a Oscar Hammerstein II, che aveva sostituito Hart nel lavoro dell'artista.

Le dichiarazioni dello studio

Sony Pictures Classics e Renovo Media Group finanzieranno il film di Linklater, che produrrà Blue Moon insieme a Mike Blizzard e il suo manager John Sloss.

Un portavoce dello studio ha dichiarato: "Quasi un anno fa, Rick, Ethan e John ci hanno contattato per inviarci l'incredibile script di Robert Kaplow per Blue Moon. Aiutarli nei mesi successivi a organizzare la produzione è stato incredibilmente entusiasmante e ora, alla vigilia dell'inizio delle riprese con questo fantastico cast, la troupe e Rick alla guida, siamo elettrizzati nell'annunciare finalmente il film e proporlo agli spettatori di tutto il mondo".