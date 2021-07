Blue Bayou: il trailer del nuovo film di Justin Chon con Alicia Vikander

Blue Bayou, il nuovo film di Justin Chon con Alicia Vikander, ha ora un trailer che regala le prime emozionanti scene del progetto che verrà presentato al Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard e in arrivo nelle sale americane il 17 settembre.

Nel video si assiste infatti a quello che accade quando un giovane nato in Corea, ma adottato da una coppia americana e sposato con Kathy, viene arrestato dopo uno scontro con l'ex della moglie, un poliziotto, rischiando di venir espulso dalla nazione.

Justin Chon ha scritto e diretto Blue Bayou che racconta, secondo quanto riportato nella sinossi ufficiale, la storia emozionante e senza tempo di una famiglia che lotta per il proprio futuro.

Antonio LeBlanc (Chon), un coreano che è stato adottato ed è cresciuto in una città della Louisiana, è sposato con l'amore della sua vita Kathy (Alicia Vikander), diventando il patrigno dell'amata figlia Jessie. Lottando per ottenere una vita migliore per la propria famiglia, il protagonista deve confrontarsi con i fantasmi del suo passato quando scopre che potrebbe essere deportato dall'unica nazione che ha sempre chiamato casa.

Nel cast ci sono anche Mark O'Brien, Linh Dan Pham ed Emory Cohen.

Chon ha dichiarato a Variety che la sua speranza è quella che gli spettatori ascoltino il messaggio alla base del film e che il suo progetto continui a far parlare delle tematiche affrontate anche dopo l'arrivo nelle sale. Justin ha infatti compiuto molte ricerche e si è ispirato al fatto che molte persone adottate negli anni '70 e '80 da coppie americane hanno scoperto quando avevano 40 e 50 anni che non sono considerate a tutti gli effetti cittadini americani e rischiano la deportazione: "Le emozioni provate alla fine del film è come mi sono sentito leggendo quegli articoli. Ero assolutamente distrutto e ho pensato che fosse veramente importante che le persone negli Stati Uniti sappiano cosa stava accadendo".