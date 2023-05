Bloodborne: il gioco da tavolo ispirato all’oscuro videogioco di From Software è in offerta su Amazon

Il gioco da tavolo di Bloodborne, il celebre videogioco targato From Software e diretto da Hidetaka Miyazaki, è attualmente in offerta su Amazon. Targata Asmodee, quest'esperienza collaborativa unica nel suo genere vi porterà in un mondo oscuro e famelico in cui cacciare significa sia migliorare la propria tecnica, che apprendere i segreti di un mondo in rovina. Sul sito potete trovare il gioco a 88.91 €, con uno sconto del 11% sul prezzo base. Se interessati, potete acquistarlo dal box di seguito.

Nel dettaglio, la scatola del gioco da tavolo di Bloodborne contiene: 37 miniature, 4 basi, 1 tabellone della caccia, 20 tessere mappa, 4 plance arma trasformabile a due facce, 4 plance cacciatore, 11 carte arma da fuoco, 108 carte statistica, 61 carte oggetto di consumo e ricompensa, 75 carte nemico e boss, 250 carte campagna, 4 carte consultazione giocatore, 109 segnalini e 1 regolamento.

Imboccate senza paura le pericolosissime strade di Yharnam, una città in rovina la cui popolazione è stata decimata dalla Piaga delle Belve. Scegliete come muovervi mentre la Luna di Sangue brilla alta nel cielo notturno, portando con sé follia, caos e morte. Nel gioco da tavolo di Bloodborne indosserete i panni dei temibili e silenziosi cacciatori che si avventurano in città per combattere mostri e scoprire misteri nascosti. Avrete a disposizione 4 diverse Campagne, ciascuna delle quali è costituita da 3 capitoli indipendenti ma interconnessi. Ogni capitolo permette ai giocatori di immergersi in una nuova ed emozionante storia e di vivere avventure uniche. Nel corso di ogni campagna, i Cacciatori potranno aumentare le proprie abilità e la propria potenza. L'attenzione nella cura estetica del gioco è quasi maniacale, soprattutto in termini di pedine, con l'unico obiettivo di offrire ai giocatori un'esperienza immersiva e fuori dal comune.