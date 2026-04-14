Bloodborne, annuncio ufficiale di Sony: il celebre gioco sarà un film animato vietato ai minori

Non tutti i videogiochi nascono per diventare cinema. Alcuni, però, sembrano già film mentre li si gioca. È il caso di Bloodborne, che ha fatto della tensione e della follia il proprio linguaggio, pronto ora per il grande schermo.

Sony annuncia un film animato R-rated tratto da Bloodborne, prodotto anche da JackSepticEye. Pochi dettagli sulla trama, ma l'atmosfera resterà fedele al gioco. Il progetto segna un passo deciso verso adattamenti videoludici più maturi e oscuri.

Un adattamento senza compromessi: Bloodborne resta oscuro

Il mondo disturbante e affascinante di Bloodborne si prepara a compiere il salto verso il cinema, ma senza perdere la propria identità. Sony Pictures ha infatti confermato lo sviluppo di un lungometraggio animato vietato ai minori, dichiarando fin da subito l'intenzione di non smussare gli angoli più taglienti dell'opera originale.

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Durante il CinemaCon, Sanford Panitch ha assicurato che il film sarà "molto fedele" allo spirito sanguinario del gioco, un'affermazione che non suona come una semplice promessa, ma come una dichiarazione d'intenti. In un panorama in cui molte trasposizioni tendono ad alleggerire i contenuti per raggiungere un pubblico più ampio, questa scelta appare quasi controcorrente. Qui, invece, la violenza, l'orrore e l'estetica gotica non sono elementi accessori, ma il cuore pulsante del racconto.

Al momento, i dettagli restano volutamente nebulosi: nessuna informazione su regia, sceneggiatura o cast vocale. Tuttavia, le prime indicazioni suggeriscono che la narrazione seguirà un cacciatore impegnato a sopravvivere tra le creature mostruose della città gotica di Yharnam. Un contesto che, per chi conosce il gioco sviluppato da FromSoftware, è sinonimo di decadenza, mistero e una lenta discesa nella follia.

Il progetto nasce da una collaborazione interna all'universo Sony, con Sony Pictures, PlayStation Productions e Lyrical Animation coinvolte nella produzione. A sorprendere è anche la presenza di Seán McLoughlin, noto come JackSepticEye, che partecipa come co-produttore portando con sé una conoscenza approfondita del gioco e una community di milioni di fan.

Il boom degli adattamenti videoludici e una nuova fase per il cinema

L'arrivo di Bloodborne sul grande schermo non è un caso isolato, ma parte di una tendenza ormai consolidata. Negli ultimi anni, le trasposizioni di videogiochi sono diventate una delle risorse più preziose per l'industria cinematografica, capaci di unire fanbase già esistenti e nuovi spettatori.

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Titoli come The Super Mario Bros. Movie e A Minecraft Movie hanno dimostrato quanto questo filone possa essere redditizio, ridefinendo le aspettative di mercato nel periodo post-pandemico. Sony, dal canto suo, sta costruendo una vera e propria strategia crossmediale, espandendo i propri franchise attraverso cinema, streaming e produzioni ibride.

Tra i progetti più recenti figurano anche l'adattamento di Helldivers, diretto da Justin Lin e interpretato da Jason Momoa, e quello di The Legend of Zelda, diretto da Wes Ball con la supervisione del creatore Shigeru Miyamoto.

In questo contesto, Bloodborne rappresenta però una scommessa diversa. Non punta sulla nostalgia colorata o sull'accessibilità universale, ma su un'identità forte, quasi respingente, che potrebbe rivelarsi proprio il suo punto di forza. Un film che non cerca di piacere a tutti, ma di restare coerente con il proprio linguaggio.

Se il cinema contemporaneo è sempre più alla ricerca di mondi riconoscibili e universi espandibili, Bloodborne sembra suggerire una strada alternativa: quella di racconti che non si lasciano addomesticare, ma continuano a mordere anche fuori dallo schermo.