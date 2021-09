Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali, su Netflix in streaming da oggi

Il documentario Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali sbarca su Netflix in streaming da oggi 9 settembre 2021 per tutti gli abbonati al servizio.

Ispirato al libro Blood Brothers, scritto da Randy Roberts e Johnny Smith, questo documentario unisce le figure di due icone dei diritti civili in America: l'attivista Malcolm X e il pugile Muhammad Alì. Dall'incontro casuale che li ha fatti conoscere fino all'uccisione del primo nel 1965, il loro straordinario legame ha dovuto affrontare anni di ideali in evoluzione e gli inevitabili ostacoli con i quali si è scontrata l'intera comunità afroamericana in quel periodo.

Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali: un'immagine del documentario

Rappresentanti di un'epoca, Malcolm X e Muhammad Alì sono stati coraggiosi, rivoluzionari e coerenti, non essendo mai disposti a scendere a compromessi. Il primo attraverso la lotta politica intransigente e portando avanti posizioni di rottura rispetto a quelle della maggior parte della comunità nera; il secondo, invece, distaccandosi dalle proprie origini e dal proprio nome, superando gli avversari sul ring e posizionandosi contro le scelte governative statunitensi nei periodi più drammatici degli anni Sessanta e Settanta (su tutte la guerra in Vietnam). Carismatici e assolutamente unici.

