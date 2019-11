Blood Bags e Scars of Xavier: due horror inediti in esclusiva per l'Italia su CG Digital

Arrivano in esclusiva per il mercato italiano due horror ancora inediti e imperdibili: si tratta di Scars of Xavier di Kai E. Bogatzki e Blood Bags di Emiliano Ranzani, che sono disponibili grazie a CG Digital, il nuovo servizio di video on demand di CG Entertainment. Infatti è possibile acquistare o noleggiare i due film solo sulla piattaforma www.cgentertainment.it/digital.

Una scena di Blood Bags

Blood Bags approda in formato digitale a pochi giorni dall'anteprima italiana all'ultima edizione del Trieste Science+Fiction Festival di Trieste, lo scorso 31 ottobre. Diretto da Emiliano Ranzani, Blood Bags omaggia grandi autori del genere e vede protagonista un mostro che si aggira per i corridoi di una casa abbandonata, prendendo di mira i curiosi che vi entrano.

Due amiche si intrufolano nell'edificio solo per scoprire poco dopo che tutte le uscite sono state bloccate. La creatura le insegue, sempre più affamata e assetata del loro sangue. Ma la via d'uscita non c'è...

Una scena di Scars of Xavier

Scars of Xavier, invece, arriva dalla Germania, ha ottenuto diversi riconoscimenti ed è un altro folgorante debutto alla regia, quello di Kai E. Bogatzki, che guida lo spettatore nella mente di uno spietato serial killer, spaziando tra i generi, dall'horror al thriller, senza risparmiare venature gore. Nel film Xavier è un uomo apparentemente tranquillo di 45 anni che vive a Praga. Di giorno, infatti, lavora in un servizio di lavaggio di auto, mentre la notte si trasforma in un brutale serial killer che sceglie le sue vittime principalmente tra le giovani donne. Finché un giorno incontra una cameriera di nome Karolina, e improvvisamente tutto cambia.