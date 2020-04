Blindspot 5: NBC svela la data di uscita dell'ultima stagione

Blindspot 5, l'ultima stagione della serie, ha ora una data di uscita prevista sugli schermi della NBC: giovedì 30 aprile.

Gli episodi arriveranno quindi prima del previsto, considerando che l'emittente avrebbe voluto far tornare il progetto creato da Martin Gero in estate.

La quinta stagione di Blindspot sarà composta da soli undici episodi. La storia riprenderà da dove si era interrotta: Jane, Weller e il resto del team dell'FBI sono stati incastrati e accusati di aver portato avanti il Progetto Helios, in realtà ideato dalla malvagia Madeleine Burke. Poco dopo il team si era rifugiato in una casa isolata per sfuggire alle autorità quando Madeline ha ordinato di colpire l'edificio usando un drone. Jane aveva quindi assistito, senza poter fare nulla, all'impatto di un missile. All'interno c'erano ancora Reade, Zapata, Weller e Patterson.

Martin Gero ha anticipato: "Si può dedurre che non tutti usciranno vivi dalla casa sicura. Se i membri del team dovessero sorpravvivere, ora saranno legati tra loro e più vicini che mai. Per chi riuscirà a salvarsi, ci sarà un'unità grandiosa e uno scopo comune 'Dobbiamo risolvere questo problema insieme. Dobbiamo fidarci uno dell'altra'. Sarà all'insegna del puro spirito di squadra".

Nel cast ci saranno Jaimie Alexander, Sullivan Stapleton, Rob Brown, Audrey Esparza, Ashley Johnson, Ennis Esmer e Mary Elizabeth Mastrantonio.

Ecco il poster dei nuovi episodi: