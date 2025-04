Blake Lively rivela: "Mia madre fu aggredita prima che io nascessi"

Blake Lively, recentemente al centro dell'attenzione per alcune recenti tensioni pubbliche con Justin Baldoni, ha condiviso un momento molto personale durante il suo intervento al Time100 Gala. Salendo sul palco per ricevere un riconoscimento, l'attrice ha voluto rendere omaggio al coraggio della madre, raccontando per la prima volta un episodio doloroso che ha segnato la storia della sua famiglia.

Il racconto dell'attrice

"È stata mia madre a chiedermi di condividere questa parte della nostra vita", ha detto Lively davanti alla platea. "Ha sempre avuto una forza incrollabile, e oggi voglio onorare quella forza: è una sopravvissuta a una delle peggiori forme di violenza che una donna possa subire".

Siamo noi a dire basta: Blake Lively in una foto del film

Durante il suo brindisi, l'attrice ha spiegato che la madre, Willie Elain McAlpin, presente in sala, fu aggredita da un collega quando era già madre di tre figli, in un periodo precedente alla nascita di Blake. L'aggressore, ha sottolineato, non è mai stato chiamato a rispondere delle sue azioni.

Un dettaglio particolarmente toccante del racconto è legato al ruolo di un'altra donna, anch'essa sopravvissuta a un'aggressione. Secondo quanto riferito da Lively, quella donna contribuì in modo decisivo a salvare la vita della madre.

"Grazie alla sua testimonianza, mia madre ha trovato la forza e le risorse per reagire. Se oggi lei è qui, e se io sono viva, è perché quella donna ha avuto il coraggio di raccontare la propria esperienza anziché restare in silenzio", ha detto Lively visibilmente commossa.

Un piccolo favore: una scena con la bella Blake Lively

"Non sapremo mai chi è, non conosceremo mai il suo volto o il suo nome, ma le saremo per sempre grate. Il suo gesto è stato come una fiaccola silenziosa, passata da una donna all'altra: una forma di solidarietà femminile che ci tiene unite anche nei momenti più bui".

Con questo discorso, Blake Lively ha voluto lanciare un messaggio potente sul valore della condivisione e del coraggio, ponendo l'accento sull'importanza di rompere il silenzio e sostenersi a vicenda.