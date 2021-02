Blake Lively: "Dopo il parto mi sono sentita insicura, nessun vestito era della mia taglia"

Blake Lively ha rivelato di essersi sentita insicura dopo essere diventata madre per la terza volta, ritrovandosi in difficoltà a causa delle difficoltà affrontate nel trovare degli abiti della taglia giusta.

La star, che è sposata con Ryan Reynolds, ha raccontato i problemi vissuti nel 2019 mentre era impegnata in alcune apparizioni televisive.

L'attrice Blake Lively ha condiviso online una foto che la mostra mentre era ospite del talk show condotto da Jimmy Fallon. La star ha spiegato: "Ho messo insieme una camicia di Lavin e un vestito di Net a Porter per realizzare questo oufit adorabile perché nessuno aveva dei campioni della mia taglia dopo aver partorito. E nemmeno molti vestiti in vendita nei negozi mi andavano bene. Così tanti non erano adatti...".

La star ha aggiunto: "Non manda un messaggio grandioso alle donne quando i loro corpi non sono adatti a ciò che i marchi hanno da offrire. Si tratta di una scelta alienante e che causa confusione. E vorrei essermi sentita così sicura in quiel momento quanto lo sono ora, un anno dopo e impegnata a pensare al passato".

Blake ha sottolineato: "Quel corpo mi ha dato una bambina. E stava producendo l'intera fornitura di cibo di quella bambina. Che miracolo meraviglioso. Ma invece che sentirmi orgogliosa, mi sono sentita insicura. Semplicemente perché non entravo nei vestiti. In retrospettiva, quanto era sciocca come situazione".

I commenti compiuti da Lively tramite sulle storie di Instagram hanno attirato immediatamente i commenti di molte altre madri e colleghe, tra cui anche Sophie Turner, che è diventata mamma da pochi mesi, e ha sostenuto le parole della sua amica e collega sentendosi molto vicina a quanto dichiarato.