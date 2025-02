Blake Lively: "Altre donne turbate dal comportamento di Justin Baldoni testimonieranno al processo"

L'attrice annuncia la testimonianza di altre persone che hanno riscontrato atteggiamenti inappropriati del regista sul set di It Ends With Us.

Gli avvocati di Blake Lively hanno aspettato quasi la scadenza imposta dal tribunale per presentare un'istanza modificata contro Justin Baldoni, nell'azione legale per molestie sessuali e campagna diffamatoria nei confronti del regista di It Ends With Us.

Ora altre donne si aggiungono alla denuncia presentata da Blake Lively e testimonieranno al processo contro Baldoni, a causa di presunti comportamenti inappropriati.

La testimonianza di altre donne contro Justin Baldoni

Nel documento First Amended Complaint (FAC), Blake Lively ha aggiunto altre accuse, con l'aggiunta di due nuovi imputati: Jed Wallace e la sua società di Crisis PR Street Relations.

Blake Lively in una scena di It Ends With Us

Nelle 48 pagine che si aggiungono alla denuncia di Lively sono incluse altre donne che avrebbero subito le medesime azioni di Lively da parte di Justin Baldoni e del CEO di Wayfarer Studios Jamey Heath. Al momento, i loro nomi non sono stati resi pubblici ma intendono testimoniare al processo che si terrà il prossimo anno preso il tribunale federale di New York.

La denuncia modificata di Blake Lively contro Justin Baldoni

Per cercare di far archiviare l'istanza modificata di Baldoni, Blake Lively ha presentato una nuova denuncia che enfatizza ulteriormente le molestie e le ritorsione già incluse precedentemente negli atti giudiziari.

Nella nuova istanza, Lively sostiene che Ange Giannetti, dirigente della Sony, fosse a conoscenza del disagio che Lively e altre donne avrebbero provato sul set.

Justin Baldoni sul set di It Ends With Us

La nuova denuncia presentata da Blake Lively include esempi dettagliati sulle azioni diffamatorie che Justin Baldoni avrebbe compiuto nei suoi confronti nel corso del tempo.