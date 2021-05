Black Summer: trailer e poster della seconda stagione della serie Netflix, prequel di Z Nation

Netflix ha pubblicato il trailer e il poster della seconda stagione della serie zombie Black Summer, che vede il ritorno di Jaime King nei panni della protagonista Rose.

Come possiamo dalle immagini del trailer, la nuova stagione dello show non sarà ambientata in estate visto che vediamo Rose circondata dalla neve in un gelido paesaggio montano. L'inverno si abbatte sui superstiti durante l'apocalisse zombi mentre frenetici spazzini e violente milizie combattono i morti e i disperati in cerca di salvezza.

Black Summer, prequel di Z Nation, è ambientata durante un'apocalisse zombie che ha causato il collasso della società. Protagonista della storia è Jaime King nei panni di Rose, una giovane madre che tenta di rintracciare la figlia. Per riuscire nell'impresa, Rose dovrà allearsi con altri sopravvissuti e sarà costretta a prendere decisioni difficili in un mondo ormai privo di regole.

Qui la recensione della prima stagione di Black Summer. Nel cast della nuova stagione, composta da 8 episodi, ritroveremo Justin Chu Cary, Christine Lee, Zoë Marlett, Bobby Naderi, Kelsey Flower e Bechir Sylvain. John Hyams sarà ancora lo showrunner.