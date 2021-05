Black Panther: Kingdom of Wakanda, Danai Gurira nel cast della serie Marvel

L'attrice Danai Gurira, secondo alcune indiscrezioni, farà parte del cast della serie Marvel Black Panther: Kingdom of Wakanda, prodotta per Disney+.

Black Panther: Kingdom of Wakanda sarà una delle nuove serie prodotte per Disney+ dalla Marvel e nel cast dovrebbe esserci anche Danai Gurira.

L'attrice sembra abbia stretto un accordo con i Marvel Studios che prevede anche la sua partecipazione al progetto realizzato per la piattaforma di streaming.

La notizia della partecipazione di Danai Gurira alla serie Black Panther: Kingdom of Wakanda è emersa da un articolo di The Hollywood Reporter in cui si rivela che l'avvocato dell'attrice, Jamie Mandelbaum, si è occupato delle negoziazioni riguardanti il progetto. L'accordo prevederebbe l'apparizione di Okoye, la leader di Dora Milage, nel film Black Panther: Wakanda Forever e nella serie spinoff Kingdom of Wakanda.

Marvel Studios' Black Panther: Wakanda Forever continuerà a esplorare l'incomparabile universo di Wakanda, e tutti i ricchi e variegati personaggi introdotti nel primo film. Scritto e diretto da Ryan Coogler, regista di Black Panther, il film uscirà l'8 luglio 2022.