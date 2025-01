Black Panther 3: Marvel affiderà il ruolo di T'Challa a un nuovo attore? "È passato abbastanza tempo"

Nella giornata di ieri è iniziata a circolare una voce secondo cui i Marvel Studios potrebbero avere intenzione di introdurre nel franchise di Black Panther una nuova versione di T'Challa nel MCU.

Si pensava che Kevin Feige e co. stessero cercando un nuovo attore per interpretare una variante dello stesso personaggio interpretato dal defunto Chadwick Boseman, ma potrebbe non essere esattamente così.

Secondo il noto scooper My Time to Shane Hello, lo studio sarebbe in procinto di selezionare un attore per il ruolo del figlio di Black Panther (chiamato anch'egli T'Challa), introdotto alla fine di Black Panther: Wakanda Forever.

Black Panther: Wakanda Forever - nel trailer appaiono due elmi

Si dice che i Marvel Studios abbiano già incontrato alcuni attori, e che uno di loro sarebbe "sicuro di far arrabbiare molta gente" semmai dovesse ottenere la parte. Il sequel del 2022 si è concluso con l'incontro tra Shuri (Letitia Wright) e suo nipote, il figlio che T'Challa ha avuto da Nakia (Lupita Nyong'o).

Black Panther 3, Denzel Washington: "Mi sono scusato con Ryan Coogler per aver spoilerato di essere nel film"

Il piano originale sembrava essere quello di far sì che il ragazzo succedesse al defunto padre assumendo il ruolo di Black Panther e forse anche governando il Wakanda come re. Naturalmente, nel MCU sono passati solo pochi anni, quindi se fosse davvero il figlio di T'Challa a essere (ri)presentato, possiamo solo supporre che si tratterà di una variante del Multiverso più vecchia, a meno che non sia previsto un salto temporale significativo.

Non è chiaro se questa versione di T'Challa farà il suo debutto in uno dei prossimi film degli Avengers, ma - sempre che questa indiscrezione sia fondata - si prevede che sarà presente in Black Panther 3, dove vedremo l'ingresso nel MCU di Denzel Washington.