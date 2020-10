Black Monday 3 verrà realizzata: Showtime annuncia il rinnovo

Black Monday 3 ha ottenuto il via libera alla produzione da parte di Showtime che ha annunciato il rinnovo della serie con star Don Cheadle.

La produzione delle dieci puntate inedite inizierà nel 2021 e, per ora, non è stato svelato quando è prevista la messa in onda.

La serie Black Monday ha come protagonisti Don Cheadle, Andrew Rannells, Regina Hall, e Paul Scheer.

Nella seconda stagione Dawn e Blair hanno preso il controllo di TBD Group, mentre Mo e Keith sono fuggiti a Miami. I protagonisti si sono quindi ritrovati alle prese con politici, inganni economici, persone che lavorano per Leighman Brothers e altri problemi.

Black Monday, la recensione: la dark comedy ambientata a Wall Street diverte a tratti tra amori e soldi

La serie è stata creata da David Caspe e Jordan Cahan, impegnati anche come produttori esecutivi e showrunner. Gli eventi sono ambientati negli anni Ottanta e il titolo è legato alla crisi economica più famosa nella storia di Wall Street.

Don Cheadle sarà prossimamente impegnato anche sul set di Kill Switch, diretto da Steven Soderbergh, film che sarà ambientato nella Detroit degli anni '50 e sarà incentrato su un team di criminali impegnati a organizzare un colpo ambizioso, un'invasione domestica, ma qualcuno potrebbe averli preceduti. La sceneggiatura è firmata da Ed Solomon, autore di Men in Black e della saga di Bill & Ted, già collaboratore di Steven Soderbergh nella serie HBO Mosaic.