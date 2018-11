Black Hammer: il fumetto darà vita a serie tv e film

Black Hammer, l'universo creato grazie ai fumetti di Jeff Lemire, verrà adattato per il cinema e la televisione dalla Legendary Entertainment.

I progetti per il piccolo e grande schermo saranno prodotti proprio da Lemire in collaborazione con Dean Ormston, co-creatore e illustratore delle storie raccontate tra le pagine.

Black Hammer racconta le storie, ambientate nel passato e nel presente, degli eroi e dei villain di Spiral City e propone profonde metafore delle esperienze umane attraverso gli eventi narrati.

Il fumetto è stato pubblicato da Dark Horse Comics e ha debuttato nel 2015, conquistando due Will Eisner Comic Industry Awards, compreso il premio come Miglior Nuova Serie a fumetti, e altre sei nomination.

Lemire ha pubblicato anche le graphic novel Essex Country, Sweet Tooth, Descender, A.D. After Death e Underwater Welder, che dovrebbe diventare un lungometraggio diretto dall'attore Ryan Gosling.

Ormston ha lavorato per oltre 25 anni nel mondo dei fumetti, collaborando alla realizzazione di progetti come Lucifer, Sand Man, Spider-Man e The Predator.