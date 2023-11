Black Friday 2023: Assassin's Creed Mirage Launch Edition PS5 è in offerta su Amazon

Su Amazon Assassin's Creed Mirage Launch Edition PS5 è in sconto per il Black Friday 2023; scopriamo insieme il prezzo.

L'uscita e di Assassin's Creed Mirage ha sicuramente lasciato un segno sui fan di sempre di questa saga, specialmente per la costruzione tecnica e strutturale del gioco (in termini di gameplay e tutto il resto). Una sorta di ritorno alle origini, dunque, che ha ispirato sia un effetto nostalgia, che un insieme di reazioni particolari anche nelle nuove generazioni di giocatori e appassionati che hanno per la prima volta approcciato questi videogiochi, e il Black Friday 2023 di Amazon sembra esserne consapevole.

Sul sito è possibile recuperare, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, Assassin's Creed Mirage Launch Edition, in versione PS5, a 39,99€, con uno sconto del 19% sul prezzo segnato precedentemente. Se interessati all'acquisto, o anche soltanto ad avere informazioni in più sull'articolo in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Assassin's Creed Mirage Launch Edition PS5 scontato per il Black Friday 2023

Su Amazon Assassin's Creed Mirage Launch Edition PS5 viene così descritto: "L'edizione del lancio di Assassin's Creed Mirage include: - Assassin's Creed Mirage (gioco base). - Mappa di Bagdad. - Set di tre litografie. Vivi un'esperienza avventurosa ricca d'azione e di grande profondità narrativa, in cui un giovane ribelle arriva a diventare Maestro Assassino. Raggiungi Alamut, la leggendaria residenza degli Assassini che posero le basi del Credo, in un omaggio al gioco che ha dato inizio a tutto. Indossa i panni di Basim, un astuto ladruncolo da strada che cerca risposte e giustizia nelle affollate vie della Bagdad del IX secolo. Grazie a un'antica e misteriosa organizzazione nota come gli Occulti, diventerà un letale Maestro Assassino e cambierà il suo destino in modi imprevedibili. - Scopri una versione aggiornata del gameplay e delle caratteristiche che hanno definito la serie per 15 anni. - Esegui corse acrobatiche in giro per la città ed elimina i nemici furtivamente con tecniche di assassinio più cruente che mai. - Esplora una città brulicante di vita in cui gli abitanti reagiscono a ogni tuo movimento, mentre scopri i segreti di quattro quartieri diversi tra loro in una Bagdad all'apice del suo splendore".

Se anche voi siete fan della saga, e avete intenzione di recuperare Assassin's Creed Mirage Launch Edition PS5, non lasciatevi scappare questo sconto in occasione del Black Friday 2023 di Amazon. Se non per la vostra personalissima passione e curiosità, l'acquisto potrebbe trasformarsi anche in un'idea regalo originale e perfetta per il periodo natalizio. Cos'aspettate?