Black Clover: la spada dell'Imperatore Magico, il nuovo poster del film: ecco quando uscirà su Netflix

Abbiamo finalmente qualche aggiornamento su Black Clover: la spada dell'Imperatore Magico, il primo film d'animazione tratto dall'opera di Yuki Tabata, di cui conosciamo ora la data d'uscita: Netflix ha infatti diffuso un nuovissimo poster tutto da ammirare che ci anticipa l'arrivo sulla piattaforma.

È un gaudio giorno questo per i fan di Black Clover, perché ora sappiamo quando arriverà quello che sarà il primo lungometraggio d'animazione ispirato al manga scritto e disegnato da Yuki Tabata che ha come protagonisti i giovani Asta e Yuno - due cavalieri magici amici e rivali che aspirano entrambi al titolo di Imperatore Magico -, e abbiamo anche modo di darvi un'ulteriore occhiata.

Le loro vicende animate, infatti, trasposte per la televisione grazie all'anime prodotto da Studio Pierrot (e disponibile per la visione su Crunchyroll), continueranno adesso anche sul grande schermo in un film originale annunciato già da diverso tempo, ma di cui fino a qualche mese fa sapevamo davvero pochissimo.

Adesso, però, dopo averne appurato l'argomento (sappiamo che la storia ci farà conoscere il primo Imperatore Magico, Konrad), grazie a una nuova key visual scopriamo anche che sarà disponibile su Netflix dal 31 marzo 2023 (da verificare, tuttavia, se la data sarà la stessa anche per l'Italia).

L'anime di Black Clover è attualmente in pausa, mentre il manga di Yuki Tabata continua la sua pubblicazione su Weekly Shonen Jump.