Black Cat, il film non è mai stato realizzato perché: "La protagonista trattata in modo orribile"

Sono riemerse online alcune informazioni sullo scomparso progetto Sony dedicato a Black Cat, parte del più ampio - e spesso incerto - universo Marvel dello studio.

Emergono nuovi retroscena sul film dedicato a Black Cat, cancellato dai programmi: secondo materiali interni, Sony aveva immaginato per Felicia Hardy un'origin story giudicata "terribile", con una trasformazione improvvisata durante una festa in costume. Il progetto, già fragile, sarebbe stato un disastro annunciato.

Un'origin story da dimenticare per Black Cat

Le speranze di vedere Black Cat protagonista di un film in solitaria sembrano ormai dissolte, ma nuovi dettagli stanno restituendo un ritratto ancora più chiaro di ciò che Sony aveva in mente nei primi anni 2020. A far riemergere la vicenda è stato l'utente X @NerdTowerYT, che sostiene di aver visto alcuni storyboard risalenti alla lavorazione del 2021. La sua descrizione è un piccolo cortometraggio dell'imbarazzo: "Nel 2021 c'era un film su Black Cat in produzione. Ho visto degli storyboard e, in una sequenza specifica, lei era vestita da goth a una festa in maschera, piangeva in bagno, si sbavava il trucco e creava la 'maschera'. BAMMMM, Black Cat pronta all'azione. Era terribile."

Un'illuminazione estetica nata da un momento di sconforto, trasformato in identità supereroistica con un colpo di dita e mascara colato: un'idea che sembra confermare, per molti fan, la difficoltà dello studio nel trasporre personaggi complessi senza cadere in cliché. Non stupisce, infatti, che venga citata accanto alle origin story giudicate "goffe e imbarazzanti" viste in Morbius o Kraven the Hunter.

Il progetto originario, Silver & Black, affidato a Gina Prince-Bythewood, avrebbe dovuto affiancare Black Cat e Silver Sable in un film corale, con la presenza di villain come Scorpion e Chameleon. Dopo varie revisioni, Sony aveva deciso di dividere le due protagoniste in film separati, ma nessuno dei due progetti avrebbe mai preso forma concreta. A pesare, secondo molti analisti, anche il fallimento al botteghino dei titoli spin-off che dovevano consolidare il "Sony's Spider-Man Universe".

Tra ambizioni, crolli e ciò che resta del mito di Felicia Hardy

Nonostante gli inciampi, Black Cat continua a essere uno dei personaggi più attesi dai fan del mondo di Spider-Man. La sua presenza era stata valutata in passato anche per Spider-Man 4 di Sam Raimi, mentre Felicity Jones aveva già interpretato una misteriosa "Felicia" in The Amazing Spider-Man 2, segnale di un possibile futuro da antieroina poi mai realizzato.

Prince-Bythewood, ricordando il progetto Silver & Black, spiegò di voler imprimere un taglio più coraggioso alla storia: "Volevo andare più sul duro rispetto a certi film Marvel", raccontò. E ancora: "'Silver & Black' mi ha inserita nella conversazione. Ero una delle poche donne a cui veniva proposto questo tipo di film. Amavo il progetto perché potevo fare tutto ciò che non avevo potuto realizzare nell'altro film: un cinecomic grintoso, con due donne al centro."

Il film, nonostante l'interesse della regista, non riuscì mai a superare gli ostacoli della pre-produzione. E ora, con Sony più propensa a condividere i propri personaggi con Marvel Studios dopo la scia di flop, l'ipotesi di un vero film dedicato a Felicia Hardy sembra rimandata a data da destinarsi.