Black Beauty: Claire Forlani e Iain Glen nel film con Kate Winslet

Black Beauty, il romanzo scritto da Anna Sewell, tornerà sul grande schermo e nel cast ci saranno anche Claire Forlani e Iain Glen, che affiancheranno le già annunciate Mackenzie Foy e Kate Winslet.

L'adattamento cinematografico sarà diretto da Ashley Avis (Adolescence), impegnata anche come sceneggiatrice del progetto le cui riprese inizieranno in questi giorni a Città del Capo e che potrà contare su un cast che comprende anche le new entry Claire Forlani e Iain Glen. Kate Winslet darà voce a Black Beauty, un cavallo selvaggio nato libero che viene portato via dalla sua famiglia e la cui storia si intreccia con quella della teenager Jo Green, parte affidata a Mackenzie Foy, anche lei alle prese con la sofferenza causata dalla perdita dei suoi genitori. Il cavallo e la ragazzina stringono un legame basato sull'amore, sulla fiducia e sulla capacità di guarire.

Il team creativo comprende il direttore della fotografia David Procter, mentre il production designer sarà Darryl Hammer e Neil McClean si occuperà dei costumi. Elbrus Ourtaev sarà inoltre responsabile dell'addestramento dei cavalli impiegati sul set insieme a Cody Rawson-Harris. Le riprese dureranno circa sei settimane.