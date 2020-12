Black Adam, Dwayne Johnson svela quando inizieranno le riprese

Attraverso il suo profilo Instagram, Dwayne Johnson ha annunciato l'inizio delle riprese di Black Adam per la prossima primavera e lo ha fatto in modo decisamente imponente. Inizialmente previsto per il 2020, l'inizio delle riprese del film diretto da Jaume Collet-Serra, in realtà, è slittato al prossimo anno. I due hanno già lavorato insieme in Jungle Cruise. Il film rappresenterà il debutto di un nuovo villain nel DC Universe e, a detta di Dwayne Johnson, anche qualcos'altro.

Attraverso il suo annuncio su Instagram, infatti, Dwayne Johnson non ha soltanto rivelato la data di inizio delle riprese di Black Adam ma anche fatto sapere ai suoi fan che, in seguito al suo ingresso nel DC Universe, le gerarchie tra i personaggi cambieranno drasticamente. The Rock, infatti, ha postato una sua foto e ha scritto: "Fase 2. Allenamenti per Black Adam. La gerarchia del potere nel DC Universe sta per cambiare. Ringrazio il mio coach Dave Rienzi per avermi aiutato con la preparazione per il film e per il personaggio. Mese dopo mese, settimana dopo settimana e giorno dopo giorno. 126 kg di cattiveria e odio".

Come riportato da Comic Book, Dwayne Johnson si è soffermato anche sul carattere estremamente peculiare del villain che interpreterà. Secondo l'attore, Black Adam è uno dei supereroi più potenti di sempre: "Black Adam è il giudice, la giuria e l'esecutore. Può sempre fare qualsiasi cosa. Tutti i supereroi stanno attenti a frenare la loro forza. Con lui, questo non succede. Black Adam è davvero potente ed esplosivo, un po' come me". Al momento, il film non ha ancora una data di distribuzione.