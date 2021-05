B.J. Thomas, morto il cantante di Raindrops Keep Fallin' On My Head

B.J. Thomas è morto il 29 maggio 2021 all'età di 78 anni: l'interprete di Raindrops Keep Fallin' On My Head e Hooked On A Feeling era malato da tempo.

B.J. Thomas è morto il 29 maggio 2021 all'età di 78 anni. Il cantante di Raindrops Keep Fallin' On My Head, 5 volte vincitore di Grammy Awards e membro della Rock and Roll Hall of Fame si è spento nella sua dimora di Arlington, Texas, a causa di complicazioni legate a un tumore ai polmoni, come riporta anche Deadline.

Nato in una piccola cittadina dell'Oklahoma, e trasferitosi poi nel Texas con la propria famiglia, B.J. Thomas ha iniziato il suo viaggio nel mondo della musica cantando nel coro della chiesa, arrivando, diversi anni dopo, a diventare uno dei cantautori e musicisti più apprezzati di sempre.

Oltre alle hit da classifica, Thomas firmò anche brani come Raindrops Keep Fallin' on My Head, che fu inserito nella colonna sonora di Butch Cassidy and the Sundance Kid, con Paul Newman e Robert Redford e vinse anche un Oscar come Miglior Canzone Originale, o Hooked On A Feeling, la cui cover dei Blue Swede ha accompagnato anche uno dei recenti successi Marvel, I Guardiani della Galassia.

Tra gospel e rock, attraversando svariati altri generi musicali, tra CMA, Grammy e Billboard Chart, B.J. Thomas ha scritto il suo nome tra le leggende della musica.