Troy, il bizzarro infortunio di Brad Pitt sul set: un omaggio al personaggio di Achille?

Sul set di Troy un infortunio mise al tappeto Brad Pitt per alcune settimane e la produzione fu costretta a fermarsi in attesa della sua guarigione.

Brad Pitt fu vittima di un bizzarro infortunio sul set di Troy, tanto bizzarro che alcuni pensarono che fosse un "omaggio" al personaggio di Achille o, addirittura, una geniale trovata pubblicitaria, ma a quanto pare non è affatto così.

Wallpaper del film Troy con Brad Pitt e Rose Byrne

In un'intervista Pitt ha rivelato: "In un attacco di stupida ironia, durante le riprese, mi ferii al tendine d'Achille". L'infortunio spaventò il regista e interruppe le riprese per diverse settimane ma fortunatamente Pitt si riprese relativamente in fretta.

Brad Pitt in una scena del film Troy

Anche se il film non ricevette le migliori recensioni quando fu rilasciato nelle sale cinematografiche, nessuno ha mai messo in dubbio il fatto che Pitt avesse sicuramente l'aspetto perfetto per interpretare Achille: tendine ferito e tutto il resto.

Pitt svolse rigidamente tutto il lavoro necessario per rendere il personaggio di Achille il più credibile possibile. Anche se l'attore in seguito rivelò di non essere molto contento della versione finale della pellicola, all'epoca Troy era sicuramente un suo fiore all'occhiello.

Brad Pitt in una scena di Troy (2004)

Prima dell'inizio delle riprese di Troy Pitt lavorò duramente per mettersi in forma e per aumentare il suo livello di definizione e massa muscolare. Come ha ammesso lui stesso in un'intervista prima dell'uscita del film, Brad si allenò costantemente per sei mesi al fine di ottenere la forma fisica che possiamo vedere nel film e si assicurò anche di mangiare quattro pasti ricchi di proteine ​​ogni giorno come parte del suo allenamento.