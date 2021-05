Bitter Root: Regina King regista del film tratto dal fumetto

Regina King sarà la regista di Bitter Root, il film tratto dall'omonima serie a fumetti pubblicata da Image Comics nel 2018 e creata da David F. Walker, Sanford Greene e Chuck Brown.

Il progetto verrà realizzato grazie a Legendary e riporterà l'attrice dietro la macchina da presa dopo il successo di One Night in Miami.

Watchmen: un'immagine di Regina King

La storia di Bitter Root è ambientata nell'area di Harlem durante gli anni '20 e segue una famiglia di cacciatori di mostri la cui reputazione ed efficacia sono state compromesse da una divisione in famiglia. I protagonisti dovranno unire le loro forze per combattere contro un male antico che minaccia la città di New York.

Regina King ha diretto numerosi episodi di serie televisive come Southland, Being Mary Jane e Shameless. La sceneggiatura di Bitter Root sarà firmata da Bryan Edward Hill, attualmente alle prese con una nuova stesura del progetto.

La regista, coinvolta anche in veste di produttrice, collaborerà con Ryan e Zinzi Coogler, e Sev Ohanian di Proximity Media. Nel team di produttori ci saranno anche i creatori del fumetto Walker, Greene e Brown.