Birds of Prey: ecco perché Joker di Jared Leto non è nel film

Birds of Prey, il nuovo film DC Comics si concentra sul personaggio di Harley Quinn e la sua emancipazione, anche dal Joker, personaggio interpretato da Jared Leto in Suicide Squad.

Margot Robbie ha ripreso il ruolo di Harley Quinn in Birds of Prey. Come sottolinea il titolo italiano del film, l'ex fidanzata del Joker si prende tutta la scena e a mancare è il suo celeberrimo compagno. Perché il Joker di Jared Leto non è nel film? Perché secondo la regista non era un personaggio necessario in questa storia.

L'arco narrativo di Birds of Prey è completamente indipendente dal DC Universe e si concentra sulla caccia a Roman Sionis/Black Mask (Ewan McGregor). Tuttavia la storia di Harley Quinn è strettamente legata a Joker e quindi in qualche modo Birds of Prey ha dovuto affrontare lo stato della relazione tra i due.

La trama di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) sostiene che Harley Quinn e Joker sostiene che quest'ultimo ha rotto il rapporto amoroso con la ragazza. Harley Quinn ha visto reciso il cordone ombelicale che la legava al folle partner e ha dovuto ricominciare da sola. Rinascere. Per raccontare lo status della relazione, Birds of Prey utilizza alcune sequenze animate e scene di Suicide Squad.

In ogni caso sarà difficile rivedere Jared Leto nei panni del Joker. Il personaggio ha trovato nuova linfa grazie a Joaquin Phoenix nel film di Todd Phillips e lo stesso Leto sarà impegnato nel ruolo di Morbius nell'omonimo film della Sony. Non esistono comunicati ufficiali che confermano l'addio al Joker di Leto ma le scelte di rappresentare il personaggio con sequenze d'animazione e scene di repertorio in Birds of Prey sembrano essere degli indizi concreti di una scelta definitiva da parte di Warner Bros.

Birds of Prey: ecco la scena dopo i titoli di coda!

Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, diretto da Cathy Yan, è nei cinema in questi giorni. Nel cast anche Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez e Chris Messina.