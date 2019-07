Birba Micio Combinaguai, una clip del film di animazione in esclusiva.

Birba Micio Combinaguai è un film di animazione distribuito in Italia da Notorious Pictures, ecco in esclusiva una clip.

Birba - Micio combinaguai, la pellicola di cui vi presentiamo una clip in esclusiva, è un film di animazione in uscita oggi nelle sale italiane grazie a Notorious Pictures.

La trama del film è incentrata su Oscar un gattone pigro e soddisfatto che vive da tempo in un grattacielo in città con il figlio Birba, curioso e irrequieto. Oscar ha già fatto esperienza del mondo di fuori e ne ha avuto abbastanza. Birba invece vuole a tutti i costi allontanarsi da casa e andare all'avventura per raggiungere la mitica Miciolandia, il paradiso terrestre degli animali, che si mormora si trovi sulla montagna che vedono all'orizzonte. Quando il piccolo Birba riesce nell'impresa di volare fuori di casa, papà Oscar si lancia letteralmente alla sua rincorsa, in compagnia della pappagallina Mac.

Il film è ambientato in Cina nella citta di Chongqing, Gary Wang firma la regia di Birba - Micio combinaguai, Mayank Jhalani e Zhou Yu sono i produttori, mentre la musica è di Haowei Guo.

Birba - Micio combinaguai è stato presentato con un buon riscontro di critica e di pubblico al Festival di Annecy, la kermesse dedicata al cinema d'animazione che si tiene ogni anno nell'omonima cittadina francese. Oggi vi presentiamo in esclusiva una video clip del film che Notorious Pictures distribuisce dal 18 luglio nelle sale italiane.