Billie Eilish: "Vivere con la sindrome di Tourette è estenuante"

Billie Eilish, durante un'intervista registrata per lo show Netflix di David Letterman, ha rivelato che, per lei, 'vivere con la sindrome di Tourette è un'esperienza estenuante.'

Netflix ha recentemente pubblicato l'ultima stagione del nuovo show di David Letterman il cui ultimo episodio ha come protagonista Billie Eilish: la cantante si è aperta a proposito della sua esperienza con la sindrome di Tourette durante la sua conversazione con il leggendario presentatore televisivo.

Durante l'intervista, la Eilish ammette di avere una serie di tic tipici della sindrome di Tourette: "Se mi riprendi abbastanza a lungo vedrai molti tic". Quando Letterman le chiede se si sente a suo agio a parlare del disturbo Billie annuisce: "Si, anche se fino ad ora non ne ho mai parlato pubblicamente".

Nel 2018, dopo che era diventata virale una compilation dei suoi tic, la star ha confermato di avere la sindrome di Tourette e da allora non ha più approfondito la sua diagnosi: "Il modo più comune in cui le persone reagiscono ai miei tic è che ridono perché pensano che io stia cercando di essere divertente".

"Quando accade rimango sempre incredibilmente offesa", continua Billie Eilish. "Molti dei miei tic non vengono neanche notati ma per me sono molto estenuanti. Ma sono felice di parlarne, in realtà mi piace davvero rispondere alle domande a riguardo perché è molto, molto interessante. Non è che mi piaccia, ma sento che fa parte di me".