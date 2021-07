Billie Eilish: il teaser di Happier than Ever: Lettera d'amore a Los Angeles svela la data di uscita

Billie Eilish ha collaborato con Disney per realizzare il film concerto Happier than Ever: A Love Letter to Los Angeles e il teaser svela la data di uscita.

Billie Eilish è la protagonista di un film concerto intitolato Happier than Ever: Lettera d'amore a Los Angeles e il teaser rivela che il debutto è previsto per il 3 settembre su Disney+.

Il breve filmato mostra la star della musica impegnata nelle prove dell'evento musicale che è stato immortalato per la piattaforma di streaming.

Happier than Ever: Lettera d'amore a Los Angeles è stato diretto da Robert Rodriguez e Patrick Osborne. Billie Eilish è stata la protagonista del concerto che si è svolto sul palco dell'Hollywood Bowl, realizzato con la collaborazione del fratello Finneas, di Gustavo Dudamel e della Los Angeles Philarmonic Orchestra. Durante l'esecuzione dei brani sono stati coinvolti anche il Los Angeles Children's Chorus e il chitarrista brasiliano Romero Lubambo. Gli arrangiamenti dell'orchestra sono invece stati curati da David Campbell.

La giovane artista, per la prima volta, ha interpretato dal vivo le canzoni del suo nuovo album che sarà in vendita a partire dal 30 luglio. Il film concerto conterrà anche degli elementi animati che porteranno gli spettatori in alcuni dei luoghi più iconici e conosciuti di Los Angeles.

Billie Eilish ha dichiarato: "Disney è incredibilmente iconica, quindi collaborare a un progetto di questo tipo è un onore immenso. Poter presentare il mio album in questo modo e dedicarlo alla città che amo e in cui sono cresciuta è davvero eccitante. Spero che lo amerete".

Robert Rodriguez, il regista di Happier Than Ever: Lettera d'Amore a Los Angeles, ha aggiunto: "Siamo tutti grandi ammiratori di Billie e Finneas qui a casa nostra. Sono dei talenti così straordinari e di fama mondiale che è un vero onore lavorare con loro in questo film. Il modo in cui la storia narrativa e i pezzi animati si intrecciano attraverso la sua incredibile performance musicale lo rende un evento spettacolare e davvero esclusivo".

"Billie ha conquistato i fan di tutto il mondo con la sua voce intensa e i suoi testi crudi e sinceri e siamo orgogliosi di portare su Disney+ questo concerto che è al tempo stesso un'incredibile esperienza cinematografica e unica", ha affermato Michael Paull, president Disney+ and ESPN+.

Gary Marsh, president and chief creative officer, Disney Branded Television ha dichiarato: "L'evoluzione musicale di Billie, unita alla sua visione originale nella realizzazione di questo speciale, la rende una delle migliori artiste e narratrici di questa generazione, garantendo al pubblico un concerto senza precedenti".

Il film è stato prodotto da Interscope Films e Darkroom Productions, in collaborazione con Nexus Studios e Aron Levine Productions. Kerry Asmussen è regista del concerto dal vivo, mentre Pablo Berron è il direttore della fotografia.