Bill & Ted Face The Music, il primo trailer con Keanu Reeves e Alex Winter

Arriva in rete il primo trailer ufficiale di Bill & Ted Face The Music, nuovo capitolo del fortunato franchise con protagonisti Keanu Reeves e Alex Winter.

Il primo trailer di Bill & Ted Face The Music è finalmente approdato in rete, con i due protagonisti ormai un po' troppo cresciuti, Keanu Reeves e Alex Winter, ancora impegnati a creare pezzi per la loro band.

Terzo capitolo cinematografico del franchise, iniziato nel 1989 con Bill & Ted's Excellent Adventure, proseguito nel 1991 con il secondo film Un mitico viaggio e con la serie tv Bill & Ted's Excellent Adventures, Bill & Ted Face the Music vede ancora Keanu Reeves e Alex Winter tornare nei panni, rispettivamente, di Ted Logan e Bill S. Preston, per viaggiare indietro nel tempo alla ricerca della versione giovane di loro stessi. In questo viaggio a ritroso a bordo di una cabina telefonica saranno aiutati dalle figlie Thea (Samara Weaving) e Billie (Brigette Lundy-Paine).

Il film, ancora atteso in sala per l'estate del 2020, vede Dean Parisot impegnato come regista. Ed Solomon ha creato la storia insieme a Chris Matheson, co-autore della sceneggiatura. Nel cast di Bill e Ted 3, oltre a Keanu Reeves e Alex Winter, anche Amy Stoch e Hal Landon Jr nei ruoli dei genitori di Ted, mentre Beck Bennett sarà Deacon. Erinn Hayes interpreterà la moglie di Ted, mentre Jayma Mays sarà la consorte di Bill. Ad affiancare i protagonisti principali ci saranno poi William Sadler, Scott Mescudi e Anthony Carrigan oltre alle già nominate Samara Weaving e Brigette Lundy-Paine.