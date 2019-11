Bill Murray tra i protagonisti di The Now, comedy destinata a Quibi

Bill Murray sarà uno dei protagonisti della serie The Now, una comedy prodotta dai fratelli Farrelly destinata alla piattaforma Quibi.

Bill Murray reciterà in una nuova serie tv prodotta per Quibi intitolata The Now, un progetto di genere comedy che verrà prodotto dal regista Peter Farrelly e debutterà prossimamente sulla nuova piattaforma che si caratterizza per l'offerta di contenuti di breve durata destinati ai dispositivi mobile.

The Now ha come protagonista Dave Franco nel ruolo di Ed Poole, un giovane che sta per togliersi la vita quando scopre da sua madre che suo fratello si è da poco suicidato e anche suo padre è morto nello stesso modo. Il ragazzo si rende conto che l'unica cosa che rende possibile vivere è "dimenticare il passato, non preoccuparsi del futuro e semplicemente vivere nel presente".

Bill Murray sembra abbia già concluso le riprese delle scene di cui sarà protagonista la produzione è ancora in corso.

Nel cast ci saranno anche O'Shea Jackson Jr., Daryl Hannah, Jimmy Tatro, Alyssa Milano, Rob Yang e Lex Scott Davis.

La produzione è curata da Anonymous Content e Peter Ferrelly sarà regista del progetto insieme a Bobby Farrelly, oltre a esserne autore in collaborazione con Pete Jones e Steve Leff.