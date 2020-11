Bill Murray: morto suo fratello Ed, aveva ispirato il film Palla da Golf

Lutto in famiglia per l'attore Bill Murray: è morto suo fratello Ed Murray, l'ispirazione dietro al personaggio di Danny Noonan in Palla da Golf.

L'attore Bill Murray e la sua famiglia hanno dovuto dire addio a suo fratello maggiore, Ed Murray, morto di recente, come riportato da un annuncio Instagram della compagnia William Murray Golf.

Ed Murray, che aveva introdotto la sua famiglia al mondo del golf e nel 1963 era risultato vincitore di una borsa di studio della Northwestern University (assegnata generalmente ai caddy), era stato fonte d'ispirazione per una storyline del film del 1980 Palla da golf, più precisamente per il personaggio di Danny Noonan.

"È con il cuore pieno di dolore che annunciamo la scomparsa della leggenda Ed Murray" si legge nel post "Portatore del nome del patriarca di famiglia, è stato Ed che ha fatto conoscere ai Murray il fantastico gioco del golf - diventando un caddy al Country Club di Indian Hills - e all'età di 10 anni, per di più (non li fanno più così ormai)", raccontando poi del film scritto da Bryan Doyle-Murray e Harold Ramis.

"È stato un un onore per tutti noi poter conoscere Ed e passare del tempo con lui nel corso degli ultimi anni,nel mentre ci impegnavamo a costruire un brand con la famiglia Murray, e la sua perdita lascia un vuoto che non potrà mai essere riempito. Grazie per essere sempre così gentile e pieno di classe, Ed. I nostri cuori sono con la sua amorevole famiglia. Che possa quest'uomo di famiglia, questa anima davvero dolce e gentile riposare sempre in paradiso. Da oggi, per sempre, speriamo di poter onorare il tuo ricordo".