Bill Gates, il divorzio da sua moglie Melinda annunciato su Twitter

Bill Gates e sua moglie Melinda French hanno annunciato il divorzio dopo 27 anni di matrimonio: la coppia lo ha annunciato con un post su Twitter in cui sottolineano che continueranno a lavorare insieme nella fondazione filantropica che prende il loro nome.

Bill Gates e Melinda French si sono sposati nel maggio del 1994 dopo una frequentazione di circa sette anni, all'epoca lei era una dirigente delle vendite della società del futuro marito. Dal matrimonio tra Bill Gates e sua moglie sono nati tre figli : Jennifer Katharine, Rory John e Phoebe Adele.

Una foto di Bill Gates

Nell comunicato congiunto pubblicato su Twitter si legge: "Dopo molte riflessioni e un sacco di lavoro sulla nostra relazione, abbiamo deciso di mettere fine al nostro matrimonio. In 27 anni abbiamo cresciuto tre figli incredibili e costruito una fondazione che opera in tutto il mondo per consentire alle persone di condurre una vita produttiva, in salute. Continuiamo a condividere la fede in questa missione e continueremo il nostro lavoro insieme nella fondazione, ma pensiamo di non poter crescere come coppia nella prossima fase delle nostre vite. Chiediamo che ci vengano concessi spazio e privacy per la nostra famiglia, mentre iniziamo a percorrere questa nuova vita".

Bill Gates è noto in tutto il mondo per aver fondato la Microsoft Corporation dove ha ricoperto varie cariche e fino al 2014 è stato il maggior azionista individuale, il patrimonio di Bill Gates sia aggira intorno ai 120 miliardi di dollari. Insieme alla sua ormai ex moglie Melissa, ha fondato nel 2000 la Bill & Melinda Gates Foundation, che grazie ad un'attività che si aggira intorno ai 50 miliardi di dollari è considerata la fondazione privata più importante del mondo.