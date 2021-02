Bill Gates: il patrimonio del fondatore di Microsoft

Da qualche anno Bill Gates non è l'uomo più ricco del mondo ma il suo patrimonio fa sì che il fondatore di Microsoft è al quarto posto di questa speciale classifica.

Bill Gates dal 1987 figura nella classifica degli uomini più ricchi del mondo: attualmente è al quarto posto di questa speciale graduatoria con un patrimonio che si aggira intorno ai 120 miliardi di dollari.

Bill Gates è nato a Seattle il 28 ottobre 1955 ed è noto in tutto il mondo per aver fondato la Microsoft Corporation dove ha ricoperto varie cariche e fino al 2014 è stato il maggior azionista individuale.

Una foto di Bill Gates

Dal 1987 Bill Gates è nella classifica degli uomini più ricchi del mondo ed ha occupato la prima posizione per molti anni. Attualmente è al quarto posto preceduto dal patron di Amazon Jeff Bezos, da Elon Musk, il fondatore di Tesla e Space X e Bernard Arnault, l'imprenditore francese proprietario del gruppo del lusso LVMH.

Il patrimonio del fondatore di Microsoft attualmente si aggira intorno ai 120 miliardi di dollari. Secondo le riviste specializzate del settore Bill Gates guadagna 20 milioni di dollari al giorno, questo significa che nelle tasche del filantropo entrano 15mila dollari al minuto. Il patrimonio di Bill Gates deriva dalle azioni della Microsoft e dal suo fondo d'investimento Cascade Investment, l'holding statunitense che gestisce le attività di Gates al di fuori della Microsoft.

La holding ha diversificato gli investimenti in svariati settori come il trasporto ferroviario acquistando azioni della Canadian National Railway; il settore alberghiero con le azioni della Hotel e resort Four Seasons; la Gestione dei rifiuti con la Republic Services e nel settore delle Bevande e vendita al dettaglio con la FEMSA.

Bill Gates ha investito molto anche negli immobili: la residenza dove vive la famiglia Gates è una villa di oltre 6 mila metri quadrati con 7 camere da letto, 24 bagni e 6 cucine e una sala da pranzo che può ospitare 200 persone. Pagata 63 milioni di dollari il suo valore oggi è quasi raddoppiato grazie ai lavori di ristrutturazione fatti fare dai Gates. Bill possiede inoltre il Rancho Paseana a Santa Fe di 228 acri, una grande fattoria in Florida e un ranch di 492 acri di terreno nel Wyoming.

Il fondatore di Microsoft è famoso per le sue attività filantropiche: il magnate e sua moglie Melissa hanno fondato a Seattle nel 2000 la Bill & Melinda Gates Foundation, che grazie ad un'attività che si aggira intorno ai 50 miliardi di dollari è considerata la fondazione privata più importante del mondo.